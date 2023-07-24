古人有云，人生四大喜事分別為久旱逢甘霖、他鄉遇故知、洞房花燭夜，以及金榜題名時，古裝劇中也經常看見許多家境貧寒的讀書人高中狀元後，得到皇帝賞識，因而將當朝公主許配給狀元的戲碼，事實上，歷代科舉考試所選出的狀元裡面，很少有人成為駙馬，背後原因很現實。

根據《搜狐網》報導，皇家公主被譽為金枝玉葉，從小錦衣玉食，皇帝為公主擇婿自然要求不少，其中最重要的就是不能是朝中重臣，這是為了防止外戚亂政；加上駙馬本身就在朝中擔任要職，一旦權力進一步放大，很可能會超出皇帝控制。

其次是狀元普遍年齡較大，畢竟科舉是唯一能改變讀書人命運的渠道，讀書人想入仕，就必須不停考試，先是秀才、舉人、進士，再到殿試第一名才是所謂的狀元，一路考下來，年紀也不小了，有些人甚至子孫滿堂，皇帝不至於會將公主嫁給大叔級以上的男子。

第三點，狀元是皇帝在殿試中親自挑選出來的，可說是皇帝最滿意的士子，也是朝政上的肱骨之臣，因此不可能為了將公主嫁給他，就此讓他淡出朝局，畢竟即便是親生女兒，皇帝在江山社稷面前也必須讓步。

第四點，對狀元而言，一旦娶了公主便意味著自己的仕途就此打住，因此許多在政治上有抱負的士子都不願意迎娶公主；更現實的是，古代男子講究三妻四妾，但駙馬卻不能，跟公主之間即便是名義上的夫妻，但彼此地位並不平等，基本上駙馬都是婦唱夫隨，兩人偏向「君臣」關係。