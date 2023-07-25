馬來西亞一名女子日前在高速公路休息站購買牛肉漢堡，在食用之前打開檢查，未料竟看到滿滿的白色肥蟲在漢堡排上瘋狂蠕動，讓她感到噁心不已，但也慶幸尚未讓小孩吃下肚，然而店家卻稱他們的漢堡是新鮮製作的，影片曝光後引發熱議，不少網友都不相信店家的說法。

根據《星洲日報》報導，馬來西亞一名女子「@garysamtd」日前在高速公路的休息站購買了一個牛肉堡，她的朋友在購買前還特地詢問店家「漢堡是否為新鮮製作？」對方則一臉正經地回答：「這是新做好的漢堡。」豈料她們打開查看卻看到令人作嘔的畫面。

從女子分享的影片中可以看到，當她把漢堡上方的麵包掀開後，牛肉漢堡排上竟滿是瘋狂蠕動的肥蟲，甚至在漢堡排底部也有，讓她看了崩潰不已，但也慶幸尚未讓小孩吃下肚。另外女子也提醒，購買完食品要食用以前，最好先檢查過後再開始吃，以免遇到類似的恐怖狀況。

網友看到女子拍攝的影片後，也都感到噁心不已，紛紛留言，「我不能看到蟲，快暈倒了」、「這也太讓人想吐了吧」、「在哪個休息站買的？拜託說出來讓大家避避雷」；此外不少人也推測，店家早就製作好漢堡一段時間，因為一般攤販都會事先準備好食物，方便客人挑選，「這漢堡不可能是剛剛做好的，說不定放了很久，看蟲子的大小，起碼已經放了5、6天」。