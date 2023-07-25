澳洲一名屋主近日整理車庫時，發現地墊竟長出一團「黑色頭髮」，起初以為是狗毛，但越看越不對勁，因此拍下畫面PO網求解，在網路上引發討論，澳洲弗林德斯大學生物科學教授卡切賽德提到，這應該是真菌或黴菌，建議屋主趕緊扔掉地墊，以免引起過敏。

根據《奇摩新聞》報導，澳洲雪梨一名屋主近日整理車庫時，看到地墊長出一團似「頭髮」的異物，她完全不敢觸碰，提到「起初我以為是狗毛，但顏色看起來又不像，覺得可能是囓齒類動物的毛髮」，隨後將畫面拍下PO網，有人推測可能是鏈隔孢菌屬（Alternaria），一種能在室內生長的植物病原體。

真菌學家圭丹（Cécile Gueidan）認為，照片中的生物並非鏈隔孢菌屬，而澳洲弗林德斯大學生物科學教授卡切賽德（David Catcheside）也認同此說法，指它看起來確實像某種真菌，但光從照片來看，無法得出正確答案，需送至實驗室進行化驗，才能確定是真菌還是黴菌。

卡切賽德進一步說，隨著雨季的來臨，家中容易滋生黴菌，「在不清楚該物是什麼的情況下，建議民眾還是扔掉地墊並進行消毒，因為黴菌產生的孢子可能會引起過敏，對免疫力差的人來說可能會生病」。屋主事後表示，他們得知可能是黴菌後，隨即也將地墊丟掉了。