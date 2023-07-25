美國一名女子近日分享，她出生於2004年9月11日，也就是911恐攻事件三周年，結果父母又幫她取了一個超級「地獄」的名字「Isis」，和恐怖組織「ISIS」同名，雖然她出生時「ISIS」尚未成立，但驚人的巧合仍讓眾人驚訝不已。

根據《每日星報》報導，國外一名女網友在TikTok上詢問「是否仍有人在9月11日出生？」另一名美國女子「@thaticeythot」則曬出她的證件，上面顯示她在2004年9月11日出生，也就是911恐攻事件的三周年。除此之外，她的父母還巧合般地替女子取了一個超「地獄」的本名「伊希絲（Isis Snowden）」。

911恐攻事件是一起在2001年9月11日發生於美國的自殺式恐怖襲擊事件，19名恐怖份子劫持4架民航客機，並故意讓其中2架撞向世界貿易中心雙塔，導致2749人死亡和失蹤，恐攻後「蓋達組織（Al-Qaeda）」承認發動此次襲擊。

而「ISIS」這個名字已經存在很久的時間，原本是古埃及神話中象徵治癒與魔法的女神，從2013年開始卻成為和另一個恐怖組織「伊斯蘭國（Islamic State of Iraq and Syria，簡稱ISIS）」共同使用的名稱。

伊希絲雖然對名字感到不滿，卻也無可奈何，在影片中開玩笑表示：「你們不用告訴我，因為我已經知道我的父母討厭我，或是他們那時候在跟我鬧彆扭。」

儘管網友們很同情伊希絲的遭遇，但還是忍不住笑了出來，「天啊！我聽到妳的名字驚訝到下巴都掉了」、「感覺妳每次坐飛機都必須接受『隨機檢查』」、「如果是我會趕快去改名，妳父母到底為什麼這麼做？」、「填寫出生證明的第二天就被FBI列入觀察名單」、「我也在9月11日出生，很糟糕的是每年都會有人提醒妳那天是911恐攻事件周年」。