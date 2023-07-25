大陸貴州一名女飼主近日睡覺時，聽到寵物龜不斷敲玻璃，她被吵到只好起床查看，發現屋內竟闖入一條長2公尺的蛇，嚇得趕緊向父母親求救，飼主當下非常驚訝，慶幸有寵物龜示警，要不然她很可能就被蛇咬了。

綜合陸媒報導，貴州遵義一名田姓飼主養烏龜當寵物，近日她半夜睡覺時，聽到烏龜不斷敲打玻璃，她被吵到難以入眠，但又覺得不對勁，因為平時烏龜很早就睡了，不會在半夜起來活動，於是趕緊開燈查看，沒想到眼前竟出現一條2公尺的蛇。

田姓飼主表示，當時一條蛇從未關的窗戶溜了進來，隨後爬到書桌上，她養的寵物龜似乎驚覺不對勁，才會趕緊拍打玻璃，她看到蛇後也被嚇壞，趕緊向父母求助，父親用衣架順利趕走蛇，「若不是烏龜拍玻璃，我很有可能就被蛇咬了」。

飼主將畫面PO網，不少網友驚呼不已，表示「這隻烏龜成仙了，居然救主人一命」、「寵物若有異常舉動，主人真的要注意，也許是危險警訊」，還有人提醒，蛇善於攀爬，屋主如果是住在郊區，建議睡覺時應關紗窗，以免蛇闖入。