印度一名老翁的住家日前遭竊賊闖空門，然而他並未在家裡存放任何貴重物品，導致竊賊沒東西可偷，他還「大發善心」，在門邊的地板上留了一張500盧比（約新台幣185元）的鈔票才離開。

根據印度媒體報導，居住在新德里羅希尼（Rohini）的80歲退休工程師羅摩克里希納（M Ramakrishn），7月20日晚間至21日到鄰近城市古爾岡（Gurugram）探望兒子，未料21日上午接到鄰居的電話，稱他們家被闖空門了，羅摩克里希納聽聞消息，立即帶著妻子返家。

回到家中，他發現大門鎖被破壞，但詭異的是，家中沒有任何物品被偷走，門邊的地上還放著一張500盧比（約新台幣185元）的鈔票。為了慎重起見，羅摩克里希納仍向警方報案，並表示家裡沒有放置任何貴重物品，而且櫃子也都完好無損，竊賊只留下了一張鈔票就走。目前警方已根據當地法律立案，並在積極追緝這名竊賊。

今年6月在印度德里沙赫達拉（Shahdara）也發生過類似事件，2名喝醉酒的歹徒晚間騎著摩托車，在路上遇到一對情侶，於是停下來搶劫，然而他們身上沒有任何錢，男友只從口袋裡掏出20盧比（約新台幣7元），女友身上的珠寶也全是假貨，歹徒看不下去，反而送給他們100盧比（約新台幣37元），便騎車揚長而去。