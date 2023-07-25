土耳其一名男子近日在懸崖邊向女友求婚，對方開心的點頭答應，隨後他走回車上拿東西，女友獨自欣賞日落時，竟意外失足跌落斷崖，他發現後趕緊報警，但經搶救仍傷重不治，男子坦承當時他與女友喝了點酒，並指責當局沒在懸崖邊裝設安全措施。

根據《紐約郵報》報導，古爾蘇（Nizamettin Gursu）日前帶女友黛米爾（Yesim Demir）前往土耳其西北部城市恰納卡萊（Canakkale）波倫特角（Polente Cape）一處懸崖，一邊欣賞夕陽一邊野餐，兩人先是喝了點酒，古爾蘇在浪漫氣氛下成功求婚。

古爾蘇之後轉身回車內，準備拿出慶祝求婚的食物，未料卻聽到一陣慘叫聲，他趕緊跑回懸崖邊查看，發現黛米爾竟跌落104英尺高（約31公尺）的斷崖，古爾蘇隨即報警求救，經過45分鐘的搶救，黛米爾最終傷重不治，從此與未婚夫天人永隔。

古爾蘇提到，「選擇在這裡求婚，就是希望留下浪漫回憶，當時我們都喝了點酒，事情發生得很快，黛米爾失去平衡就跌下去了」。而黛米爾的朋友得知後很不滿，表示事故地點是知名觀光勝地，不少人都會到此欣賞夕陽，但當地不僅路況差，而且也未設置任何安全護欄，呼籲當局應該重視此事。

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