電影《封神第一部》上映後，商朝是否亡於妲已，再次被拿出來討論。明朝神魔小說《封神榜》寫到，狐狸精「妲己」進宮魅惑商紂王，使得國家衰敗，但大陸北京大學歷史學博士王珊表示，商朝滅亡原因與妲己無關，主要是因商紂王不得人心、愛喝酒及不斷東征耗盡國力。

北京大學歷史學博士王珊指出，商紂王若是荒淫無道，沉迷於酒池肉林，應該會有龐大的後宮，而非只寵愛妲己一人，此外古代女性弱勢，根本不可能記載女性的名字，可見妲己應該是背黑鍋，古人經常把國家滅亡，怪罪於君王身邊的女性。

王珊進一步說明，商朝後期對周邊勢力控制逐漸暴虐，從別人手中獲取大量資源，擠壓到對方的生存空間，不得人心，再來就是商朝人愛飲酒，《尚書．酒誥》記載「罔敢湎於酒」，周武王教育子弟時就曾警告，不要學習商王酗酒，會導致亡國。

最後是常年征討東夷，晚期兩位君主帝乙、商紂王，將許多兵力放於東部沿海，對西部控制逐漸下降，使商朝國力大損，加速商滅亡，其實商朝第23位國君武丁統治時，出土的甲骨文就反覆提到伐羌，可見當時兵力大多放在西北，後代君主認為已穩固西北，無須再管控，改征討東方想獲取海洋資源，忽略西北部逐漸壯大的勢力「周原」，集結其他部族滅了商朝。

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