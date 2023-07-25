馬來西亞一名60歲漁民日前乘船後失蹤，家人連忙報警，警方推測他可能遭到鱷魚攻擊、拖下水，隨即展開搜救行動，在第4天時終於發現一隻身長約4.2公尺、體重約800公斤的巨鱷，並在老翁家人的見證下將其剖腹，真的在鱷魚的肚子裡發現他的屍塊。

Body of missing man found inside belly of huge 14ft crocodile in gruesome discovery https://t.co/OgXCv75DYF pic.twitter.com/NaZFLapCpR — Mirror World News (@MirrorWorldNews) July 25, 2023

綜合外媒報導，馬來西亞60歲漁民邦薩（Addi Bangsa）在本月19日凌晨乘船到沙巴斗湖（Tawau）後失蹤，家人發現他不見後急忙報警，警方隨即展開搜救行動，並推測邦薩很可能遭鱷魚攻擊、拖入水中。在搜救初期，他們發現一隻體型較小的鱷魚，認為牠吃掉邦薩的可能性不高，搜救第4天終於抓到一隻長約4.2公尺、重達800公斤的巨鱷。

搜救人員槍殺鱷魚後，在邦薩家人的面前將其剖腹，果然在牠的肚子裡發現人類屍塊，野生動物保護局斗湖分局主管蘭布特（Primus Lambut）指出，鱷魚腹中的人類遺骸還算完整，但只剩雙腳維持原狀，頭部和上半身都已經被咬碎，之後將屍塊送驗後，確認死者就是邦薩，目前遺體交由警方處理中。

鱷魚吃人的事件並不少見，今年4月澳洲男子凱文（Kevin Darmody）和友人到著名的鹹水鱷魚棲息地釣魚，在朋友未注意的時候，突然傳來一陣慘叫聲和巨大水花聲，他們回頭一看，凱文早已不見蹤影，只留了一雙人字拖在岸上，朋友嚇得急忙報警，經過搜查後抓獲2隻鱷魚，並在其中一隻的腹部發現凱文的遺骸。