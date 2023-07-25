大陸一名女子近日受邀當朋友的伴娘，豈料婚禮前夕她臉卻突然過敏，於是先向新娘說一聲，卻遭對方嫌棄，說「這樣站在我身邊不好看，臉像猴屁股」，甚至勸她不要來了，最後還叮囑記得給紅包，讓她非常傻眼。

一名網友在社群平台《小紅書》提到，她的朋友準備結婚，於是邀請她當伴娘，豈料婚禮前幾天，她到美容院進行保養時，臉頰竟過敏且紅成一片，不確定婚禮當天如何化妝，於是先告知新娘，未料對方竟直接說「你臉這樣，站在我身邊不好看啊，這臉像猴屁股」。

原PO當下很傻眼，表示新人才是婚禮的主角，不會有人注意伴娘，但新娘卻表示，她的丈夫特地找了長相帥氣的同事當伴郎，若伴娘不夠漂亮，感覺等級會差很多，之後還自以為貼心，說原PO工作本來就不好請假，婚宴餐點又準備很多海鮮，再加上自己已找到伴娘新人選，勸原PO別來了，但還是要記得給紅包，原PO看了很傻眼，將此事分享至網路，引發熱烈討論。

不少網友為她打抱不平，表示「感覺不是去當伴娘，好像是去選美，真看不出來是朋友」、「這根本就是把別人當工具人，不好就扔了，太自私」、「不僅不讓人當伴娘，連飯也不給吃了，還想拿紅包」、「我過年當閨密的伴娘，當時也是過敏，想說就別去了，但對方要求一定要出現，因為我是她重要的人，還提前問我有什麼東西不能吃，真的很暖心」。