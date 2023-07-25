近日一段21秒影片在印度網路上瘋傳，有民眾近距離捕捉到眼鏡蛇吞下蟒蛇的獵殺畫面，只見牠張著血盆大口，非常快速地將蟒蛇往身體裡吞，且當時幾乎快將整條蟒蛇吞下肚；除此之外，還有人拍到蟒蛇吞拖鞋、布等異物的畫面。

Visuals of a snake gobbling up another snake in Mysuru have gone viral.#snakes #Mysuru #Karnataka pic.twitter.com/rsVO9hATha — NewsFirst Prime (@NewsFirstprime) July 24, 2023

根據印度媒體報導，近日一段影片在網路上瘋傳，卡納塔克邦邁索爾縣（Mysuru）的民眾拍攝到一條眼鏡蛇吞食蟒蛇的驚人畫面，從影片中可以看到，這條眼鏡蛇張著血盆大口，非常快速地將蟒蛇塞入體內，且幾乎快將整條蟒蛇都吃下肚，就算旁邊有圍觀的民眾，牠也沒有感到害怕，繼續享用美味的大餐。

然而蛇不只會吞食同類，報導指出，同樣在邁索爾縣還有人拍下了一條蛇試圖吞下拖鞋的照片；另外一條蛇則試圖吞下一塊布，但似乎因為吞嚥困難，最終把布吐了出來便離開現場。

無獨有偶，美國新墨西哥州一名捕蛇保育人員在草叢中發現一條腹部詭異隆起的草原響尾蛇（prairie rattlesnake），裡面似乎藏有一個長方形物體，於是將蛇帶回當地的康復中心，交給專業獸醫師檢查，結果發現牠的腹部有一個捕鼠夾和一隻早已死亡的老鼠。保育人員推測，老鼠死在捕鼠夾後引來響尾蛇注意，牠試圖吞下老鼠，卻連同捕鼠夾一起吃下肚，所幸及時被人發現，才撿回一命。