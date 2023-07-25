大陸陝西周至國家級自然保護區監視器近日拍到，兩隻國寶級動物罕見同框，當時一隻貓熊走到山上閒晃，沒想到竟闖入羚牛群，其中一隻羚牛發現領地被入侵，趕緊上前驅趕，貓熊見自己被包圍急溜走，畫面讓不少人看了直呼有趣。

根據《央視新聞》報導，陝西周至國家級自然保護區近日出現一隻貓熊，閒晃到山上覓食，不知不覺闖入羚牛群，被10隻羚牛包圍，保護區站長李忠教提到，夏天低海拔地區天氣較熱，許多動物都往高處走，牠們的活動範圍在海拔2200公尺以上。

李忠教進一步說，當時羚牛邊吃草邊休息，貓熊則是無意間走來的，左側的羚牛發現有外者入侵，先是用噗哧鼻音驅趕，這是牠們嚇唬敵人的常用方式，但貓熊卻沒有察覺，羚牛才衝了下來，其他羚牛也跟著行動，貓熊才發現自己被包圍，趕緊離開現場。

而貓熊與羚牛都屬大陸國家一級保育動物，羚牛數量更稀少，比貓熊還要珍貴，同框畫面讓不少人驚呼，許多網友表示「這隻貓熊體型不大，應該還是寶寶，沒有戰鬥力且膽子小，目測可能只2歲左右」、「貓熊寶寶逃跑的樣子，看起來更可愛了」、「好熊不吃眼前虧」。