每個國家都有不同的規矩，出國旅遊前最好先做好功課。大陸一名網友近日和家人到新加坡旅遊，某天回飯店的路上，她在路邊看到攤販在賣榴槤，於是買了一些回飯店房間吃，未料隔天就收到警告函，告知她不能帶榴槤回房間，否則將會開罰500新元（約新台幣1.2萬）作為清潔費。

大陸一名網友近日在小紅書發文，分享和家人一起去新加坡旅遊的經歷，她透露當時正在回飯店的路上，看到有攤販在賣「貓山王榴槤」，雖然家人對榴槤都不太感興趣，她仍因為品種特殊而購買，還拿塑膠袋打包，準備帶回飯店房間吃。

未料第二天她就收到飯店給她的警告，從警告函中可以看到，因為榴槤具有強烈且獨特的氣味，雖然是許多人愛吃的美味水果，但它刺鼻的香味往往揮之不去，可能影響下一位住客的權益，所以飯店實施了嚴格的「無榴槤政策」，禁止房客帶榴槤回到房間內，如果被發現，就將支付500新元（約新台幣1.2萬）作為清潔費用。

原PO看到警告函瞬間慌了，無奈表示她雖然知道在新加坡的大眾交通工具上不能吃榴槤，但不知道飯店房間裡不可以，就算站在陽台上吃也不行，所幸飯店看在她是初犯，因此免除了懲罰，但同時也提醒她後面不要再犯。

文章一出立刻引發網友熱議，大家紛紛留言，「有特殊異味的東西，比如榴槤和螺螄粉，不要在飯店吃，我覺得這是基本的禮貌」、「不僅榴槤，有些連山竹都不允許，我是山竹控，每次訂飯店之前還得問清楚」、「新加坡和馬來西亞的酒店都是不能帶榴槤的，一般電梯會有告示牌，房間裡的規則表也會寫明」。