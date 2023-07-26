越南一名男子13歲時出車禍，導致他雙腳永遠無法行走，成為殘疾人士後他並未自暴自棄，依舊努力過生活，25歲時認識現在的妻子，結婚8年兩人相互陪伴，妻子經常背著丈夫到任何地方，就像對方的雙腳，感人故事在網路上引發討論。

綜合越南媒體報導，33歲楊高清（Duong Cao Thanh，音譯）在20年前發生一場車禍，導致他脊椎受傷，雙腳失去行走功能，但在父母的鼓勵下，他依舊相信自己能康復，直到20歲才接受無法再站立的事實，但他並未因此自暴自棄，努力過生活，不想成為家人的負擔。

楊高清在25歲時認識妻子朱氏碧（Chu Thị Bích，音譯），經過3個月的追求，朱氏碧被楊高清的體貼感動，兩人交往半年就辦婚禮，如今兩人結婚8年，朱氏碧成為丈夫的雙腳，因為坐輪椅仍有些不便，儘管她只有43公斤，仍經常背70公斤的丈夫到處走。

楊高清提到，妻子背他時一開始很難為情，覺得自己身為男人，卻無法幫助妻小，「妻子常勸我別在乎別人的嘲諷，一家人過得幸福才最重要，我既開心又內疚，但我知道我有個這麼愛我的妻子，甚至願意為了我犧牲，只希望有一天換我背她」。

楊高清提到，有一次妻子背他時跌倒，兩人全身是傷，但妻子第一時間還是先關心他，讓他非常感動。夫妻倆目前育有2名年幼孩子，而楊高清平時都是居家上班，朱氏碧則是做家庭代工，雖然生活並不富裕，但過得很幸福。