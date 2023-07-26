隋煬帝楊廣在歷史上被認為是一名暴君，不但好大喜功、勞民傷財，且行事荒淫、沉迷美色，而且他似乎不愛被困在皇宮內，總是到各地巡遊，不過大陸歷史教授指出，隋煬帝巡遊不是因為愛自由、喜歡四處遊玩，而是為了讓國家統治穩定下來。

大陸中央民族大學歷史文化學院教授蒙曼指出，秦始皇雖然在位時間不長，但也經常到處巡遊，背後的原因和隋煬帝相同，並不是因為在皇宮內待不住、熱愛自由，而是為了穩定統治。秦朝和隋朝有一個相似之處，就是在一個漫長的大分裂以後統一建立的朝代，所以兩朝的皇帝都有很多事情需要親自出馬解決。

比如隋煬帝巡遊江都，也就是民間俗稱的「下揚州」，為的是擺平已經存在很久的南朝勢力，而它也就是之前陳朝勢力的遺存；至於巡遊到東都洛陽，為的是擺平長期存在的東魏和北齊勢力；若再往西巡遊，到達青海、甘肅一帶，則是為了控制當時非常重要的政權「吐谷渾」；往塞北巡遊，就是為了控制隋朝最重要的外敵「突厥」。

從上所述可以看出，隋煬帝的每次巡遊都帶有穩定意義，並且有軍事考量在其中，蒙曼表示，其實現代各國領袖也都會在國內進行巡遊，而這個舉動絕對不只是單純想要「刷存在感」，背後更深層的含意就是為了能讓當地穩定下來。