美國阿拉斯加州的阿爾斯沃思港是一座與世隔絕的村莊，附近沒有道路能夠抵達，唯一方法是乘坐小型飛機，當地甚至沒有超市、餐廳及醫院，住戶只有186人，近日一名村民分享他們的生活，想要吃外食還必須搭飛機，飛往距離該村321公里外的餐廳。

根據《鏡報》報導，25歲薩琳娜（Salina Alsworth）一生都住在阿拉斯加州的阿爾斯沃思港（Port Alsworth），她的曾祖父母在40年代定居於此，家族經營度假村事業，該村沒有道路、餐廳及醫院，抵達這裡唯一方法就是搭小飛機，當地也只有一間診所，提供基本的醫療服務，若需動手術就要飛往最近城市安克雷奇（Anchorage）就醫，但路程長達1小時。

薩琳娜提到，她的丈夫賈里德（Jared Richardson）是一名釣魚導遊，當時下榻他們家的渡假村，兩人隨即墜入愛河，她很開心遇到願意住在阿爾斯沃思港的男人，夫妻倆工作完有時想放鬆，就開小飛機前往距離200英里（約321公里）的餐廳買食物，雖然阿爾斯沃思港生活機能不便，但自然環境保護良好，每年旅遊旺季吸引2、300名遊客。

薩琳娜表示，雖然她住在很偏遠的村莊，但生活非常簡單，她喜歡被大自然包圍的感覺，但還是有些問題，就是須提前準備物資，冬天時也極具挑戰，因為常出現暴風雪或大霧，飛機基本上無法起飛，而村裡唯一的禮品店與咖啡廳都是他們家開的，有時常達1周沒有飛機開往此村，使他們的生意受到影響。