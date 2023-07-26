正值炎炎夏日，不少人會到游泳池游泳消暑，大陸廣州一名男子近日到健身房泳池游泳，未料游到一半突然一股「屎意」，他實在憋不住，只好當場脫褲排便，拉完後裝作若無其事地離開，直到健身房人員看見水面上的糞便，他的噁心行為才敗露。

綜合陸媒報導，廣州廣東一處健身房游泳池的監視器畫面顯示，7月23日一名男子進入泳池游泳，他還漂浮在水面上划水前進，突然把手往後一伸，拉下泳褲就直接現場排便，拉完以後又趕快把泳褲穿好，裝作無事發生一樣繼續游泳。然而噁心的是，當時有不少人也在泳池戲水，他的後方更有一名在蛙泳的男子，正抬頭大口換氣，等於直接接觸到了「糞水」。

男子游泳完後，悄悄離開現場，健身房人員隨後看見水面上有一條糞便，急忙進行處理，游泳池暫停開放、換水消毒。報警後調閱監視器畫面，發現是一名年約40、50歲的中年男子所為，男子到案則稱當時「實在忍不住」，才會做出這種沒有公德心的事情，經協商後男子需賠償8000人民幣（約新台幣3.4萬），且因為只有健身房會員才能下水游泳，所以他的會員資格也被撤銷。

新聞曝光後，網友們都大呼噁心，紛紛留言，「求後面大哥的心理陰影面積」、「這8000都賠給後面大哥吧…太慘了」、「前面『糞泳向前』，後面『大吃一斤』」、「8000太便宜他了」、「換水消毒估計都沒人敢去了」、「幼稚園的小朋友都做不出來這種事」。