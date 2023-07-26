大陸遊客日前到北京動物園遊玩，參觀大貓熊展區時，發現一隻貓熊注意到飼養員靠近，趕緊跑過去並靠在欄杆旁，隨後翹起腳給對方看，飼養員看懂意思後，便伸出手幫牠按摩，貓熊還不斷點頭，露出滿足的表情，讓遊客看了直呼可愛。

根據《陝西新聞》報導，北京動物園有一隻大貓熊「白天」，牠的個性活潑又充滿靈性，經常與飼養員互動，所以時常成為媒體報導焦點，據說當飼養員點名時，牠還會將手舉到頭頂，就像在「舉手答有」，模樣非常可愛，擄獲一票粉絲。

近日遊客到動物園看「白天」，當時牠注意到飼養員靠近，連忙跑到欄杆旁，隨後翹起自己的腳，似乎希望對方幫牠「抓龍」，飼養員輕輕按摩牠的腿部，白天還露出滿足的表情，有趣畫面曝光，不少網友表示「貓熊也懂得享受」、「人家可是國寶，不按不行」。

白天是一隻雌性大貓熊，2018年8月20日出生於四川成都碧峰峽，直到2020年10月16日才送回北京動物園，目前5歲，母親是大貓熊小白兔，父親則是蘆蘆，是北京動物園第四代大貓熊，白天遺傳父親的倉鼠臉型，搭配上完美小眼睛，從小就受遊客喜愛，還被稱為「北動小公主」。