古代發明了許多嚴刑峻法，來懲罰違法犯罪的人，這些懲罰通常都很殘酷，像是把鼻子割掉的「劓刑」或剁掉雙腿的「刖刑」，但到了漢文帝時期，因為他被一名孝女感動而下令減輕刑罰、廢除肉刑，結果卻導致犯人的下場更加悽慘，反而在受刑時就被活活打死。

大陸河南大學文學院教授王立群表示，漢文帝廢除的酷刑主要指的是肉刑，肉刑是非常殘忍的刑罰，包含黥、劓、刖和宮四種，黥刑指的是在臉上刺字，劓刑是割掉鼻子，刖刑是剁掉雙腳，而宮刑則是男性閹割，但並未被漢文帝廢除，因為到漢武帝時期司馬遷仍受過宮刑。

而漢文帝廢除肉刑的原因，是被一名叫做緹縈的孝女感動，當時她的父親因不知名原因遭人舉報，在被押送到長安接受肉刑前，5名女兒紛紛趕來送行，並跟在後面不斷哭泣，然而爸爸見狀竟罵：「生子不生男，緩急無可使者。」讓小女兒緹縈聽了十分悲傷，跟著父親到了長安後就上書給皇帝，以自己到官府當婢女為條件，乞求給父親一個改過自新的機會。

儘管廢除肉刑是一個立意良善的重大改革，但實踐效果不佳，因為這只是漢文帝個人的想法，當時他手下有2名大臣堅決反對，分別是丞相張蒼和御史大夫馮敬，不過他們說不過皇帝，只好想方設法鑽漏洞，加重笞刑的責罰，雖然殘忍的肉刑沒有了，打板子的次數卻增加了，導致犯人常常在行刑過程中就被打死，下場反而更淒慘。