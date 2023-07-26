大陸陝西咸陽洪瀆原一座唐代墓葬出土青銅製「魚形文物」，其實是古代的門禁卡「魚符」，只要有它就能出入太子居所，而魚符到底如何使用？魚符上會刻有「同」字形榫卯，可互相契合，而且每個朝代的造型都不同，例如武則天就將魚符改為龜符。

大陸節目《中國•考古》介紹，陝西咸陽洪瀆原一座唐代墓葬中，發現一件極罕見的文物「青銅魚符」，考古負責人李明表示，魚符就像現今的門禁卡，分成左、右兩半，中間有「同」字形榫卯可相契合，左符放在內庭，右符由持有人帶著作為身份證明。

李明進一步說，魚符內還會刻持有者的名字或官職，左右兩符合在一起，就能證明持有者的身分。魚符是出入太子居所的重要印信，也就是通行證，此外也可用於調動軍隊、任免官員，不過春秋戰國時期並非使用魚符，而是虎形的符，稱為「虎符」。

魚符這類證明身分的符，造型也會隨朝代改變，唐朝前多為虎符，直到唐高祖李淵時期，因他的祖父名李虎，為了避諱，才將虎符改為魚符，而武則天當政後，把改魚符為龜符，唐中宗李顯奪回政權，將龜符改為魚符，除了識別身分外，也是地位的象徵。