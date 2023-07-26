馬來西亞一段影片近日於網路上瘋傳，一名男童被父母送到保母家照顧，未料躺地休息時竟壓在一條眼鏡蛇上，腳甚至還踩著蛇的尾巴，讓旁觀者都忍不住替男童捏一把冷汗，所幸消防人員出動後順利捕捉毒蛇，男童沒有任何大礙。

Melalui perkongsian oleh anggota Bomba berkenaan, JBPM telah berjaya menangkap ular yang 'bersembunyi' di bawah seorang kanak-kanak di Taman Serai Perdana Bagan Serai.



Kanak-kanak berkenaan turut dilaporkan selamat.



Video: Saiful #MalaysiaGazette #MGNews #Ular… pic.twitter.com/Y9sdKvw6w3 — Malaysia Gazette (@MalaysiaGazette) July 26, 2023

根據《World of Buzz》報導，這段影片拍攝於霹靂州（Perak）巴干塞來（Bagan Serai）一處民宅內，當時一名男童被父母送到保母家照顧，從畫面中可以看到，他正躺在地上休息，然而身體底下卻有一條黑色的條狀物，把鏡頭放大一看竟是一條蛇，而男童則淡定地壓在牠的身上，腳甚至還踩著蛇的尾巴，神奇的是這個舉動並未激怒蛇。

影片在網路上曝光後，很快就引起熱議，有些網友質疑影片的真實性，認為男童身下的只是一條玩具蛇，不過他的母親雅娜（Yana）在留言處澄清，這段影片絕無造假，男童身下的甚至是一條具有劇毒的埃及眼鏡蛇（Egyptian Cobra），所幸男童沒有因此受傷。

馬來西亞媒體《Malaysia Gazette》的報導也表明了影片的真實性，當地消防人員確實在事發當天於保母家捕捉到一條埃及眼鏡蛇，同時也證實了男童在此次事件中平安無事。

埃及眼鏡蛇主要分布於北非及中東地帶，每次咬擊平均能釋出175到200毫克的毒素，毒性僅次於菲律賓眼鏡蛇（Philippine Cobra），然而因為埃及眼鏡蛇的體型較大、個性凶猛且極具攻擊性，所以牠的致命性被認為比菲律賓眼鏡蛇還高。

埃及眼鏡蛇的蛇毒具有神經毒素，被咬部位會出現疼痛、腫大、發現硬塊、起泡、肌群壞死等現象，另外中毒者還可能出現頭痛、嘔吐、腹痛、腹瀉、暈眩、昏厥或痙攣等嚴重程度不一的症狀。