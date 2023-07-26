誤會大了！大陸湖南一名屋主發現家中闖入一隻白狗，不管他怎麼趕都沒用，最後只好報警求助，豈料消防員到場後，一開始也未察覺異狀，但越看越不對勁，驚覺牠根本不是一隻狗，而是稀有的白狐，眾人看了哭笑不得。

綜合陸媒報導，湖南吉首一名屋主家中闖入一隻白狗，看起來是想討飯吃，於是屋主給了一些飯，希望白狗吃飽會自行離開，豈料牠卻賴著不走了，讓屋主傷透腦筋，只好報警求助，消防員到場後，起初也都以為只是迷路的小狗。

消防員抓到白狗後，才發現牠是稀有的白狐，隨後將牠抓進袋子裡，之後運往郊區放生。影片曝光後，不少網友表示「確實挺像狗，不過細看嘴比較長，尾巴也不一樣，好漂亮的白狐」、「狐狸就是犬科，被認錯很正常」、「人家來報恩，你直接報警」。

還有人推測，白狐可能根本不是野生種，「白狐只可能是北極狐或白化赤狐，但大陸境內只有赤狐野生種群分佈，白化個體很少，加上出現在居民區，很有可能是寵物，放生非常不妥啊」、「牠應該是人工培育的熊貓狐，主要被當成寵物，放生野外根本活不了，還不如送動物園」。