夫妻難免會吵架，若能「床頭吵、床尾和」最好，否則冷戰期間，雙方可能會出奇招報復。日本一名人夫平時上班時，妻子都會幫忙準備中午的便當，豈料近日兩人起衝突，吵到隔天依舊沒和好，直到上班午休時間，人夫打開便當後才知妻子有多生氣。

推特帳號@ksk_nonrotation近日分享日本網友投稿，一名人夫平常上班午休時間，都是吃妻子準備的便當，日前夫妻倆發生爭執，吵到隔天都沒和好，妻子氣歸氣還是有幫忙準備便當，所以人夫也沒多想，就出門上班了。

人夫到了午休時間準備用餐，打開便當後瞬間看傻，妻子在便當上實施報復，只見飯被做成科學怪人的造型，還拿番茄醬當血做裝飾，配菜的火腿被雕成大叔臉，旁邊放滿肉片與番茄，雖然菜色豐富，但恐怖造型讓人瞬間沒有食慾。

不少網友笑說，「太厲害了，雖然是地獄版便當，但可以看出妻子的用心」、「做的多精緻，愛就有多深」、「這份便當根本是藝術品」，還有人分享各種「特殊」愛妻便當，有些人為了懲罰丈夫，只放了一顆梅干當配菜，有的則是用海苔拼成蟑螂放在飯上，讓老公秒沒食慾。