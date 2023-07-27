國外一名遊客近日到南非克留格爾國家公園遊玩，看到一隻母獅進入發情期，吸引了7隻公獅，面對愛慕者的熱烈追求，母獅頓時不知所措，便跳到樹上躲藏，隨後又沿著樹幹跑下來，遊客拍下牠奔跑時的反地心引力姿勢，讓人看了直呼不可思議。

根據《Latest Sightings》報導，野生動物愛好者斯瓦特（Rosa Swart）每年都會到克留格爾國家公園（Kruger National Park），感受大自然的奧妙，近日她與丈夫抵達克留格爾國家公園，疲憊不堪的她原本想待在營地休息，但丈夫不斷勸她出門，還開玩笑說「可能會遇爬樹的獅子」，她才決定動身，沒想到丈夫的玩笑話竟一語成讖。

斯瓦特提到，當時他們開車往南行駛，發現路邊樹上出現一隻母獅，牠站在一棵微傾斜的樹上，不斷俯視地面，斯瓦特隨即停下車查看，驚覺樹底下竟站了7隻公獅，似乎都在等母獅下來，原來母獅正處於發情期，為了躲避公獅的追求，才會絕望地躲到樹上。

斯瓦特表示，由於樹有些傾斜，並不好站立，母獅最終覺得太不舒服，沿著樹幹跑了下來，而她也拍到母獅與地面垂直瞬間，覺得非常有趣，「我們不知道結局如何，只見母獅跑進茂密的灌木叢，消失在我們的視線中，不過7隻公獅都表現得很興奮，緊追在母獅身後。」