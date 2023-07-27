美國女罪犯芮亞娜（Rayanna Belle Brock）5年內11度被捕，不過每次拍攝檔案照時總會露出甜美笑容，看起來毫無悔過之意，如今一系列照片曝光，卻因為絕世美顏爆紅，讓不少網友心動高喊「戀愛了！」

綜合外媒報導，今年23歲的芮亞娜前科累累，2018年開始犯下多起犯罪，包括竊盜、誹謗、持有贓物、蓄意破壞、竊取槍械、藐視法庭、持有管制藥物等，2020年還因恐怖主義威脅及跟蹤而被捕。過去5年來前後留下多達11張警局檔案照，且為了激怒執法人員，芮亞娜每次拍照時都會露出燦露笑容。

芮亞娜留存的多張嫌犯檔案照近日被分享至社群後，瞬間圈粉無數，不少人淪陷在她的甜美燦笑之下，甚至稱她為「最美女罪犯」，紛紛留言直呼「真的戀愛了」、「她唯一的罪過就是偷走我的心」。芮亞娜對於犯罪史似乎相當自豪，爆紅後還在貼文下方留言「媽媽，我做到了，這就是我！」

據悉，2021年試圖從警車竊取槍枝的芮亞娜，目前正在接受為期1年的審前感化，她也被問及，父母怎能承擔這麼多次的保釋金費用，對此，她坦言父母目前都在坐牢，「說實話，我只是運氣好」，讓不少人意識到顯然「羅馬並非一天造成」。也有網友認為，外在條件得到讚賞是一回事，芮亞娜若不改正自己的心態，早晚會出事。

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