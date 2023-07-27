隨著新冠疫情趨緩，旅遊風潮逐漸復甦，挑選住宿成了出遊至關重要的大事，不過近日卻有旅客在網路上發文指出，入住馬來西亞麻六甲一間飯店時，似乎住進了「有主人」的房間，靈異事件不斷，讓他整晚不能睡，消息一出隨即掀起熱議。

根據馬來西亞《中國報》報導，一名旅客透露，1月份時入住位於麻六甲的一間飯店，無論是房間擺設、整潔度都讓他相當滿意，飯店工作人員也十分友好，就在他以為是一次不錯的入住體驗時，到了半夜卻遇到一連串靈異事件。

該名旅客哀怨表示，因為浴室和窗戶一直傳來奇怪的敲擊聲，讓他整晚睡不好，凌晨3點時還瞥見浴室門口站著一名小女孩，但開燈後又消失無蹤；到了凌晨5點多，甚至感覺到身上蓋著的被子被人拉扯，嚇得他天色一亮就立刻辦理退房，更揚言日後絕對不會再入住該飯店。

相關評論很快就引起網友注意，不少人紛紛分享起各自的撞鬼經歷；值得注意的是，貼文也釣出在地民眾指稱，該飯店的磁場似乎「不是那麼乾淨」，每次經過都感覺很不舒服，所以若非必要，是不會經過該處的，就算碰上不得已的情況也不敢久留。

★《中時新聞網》提醒您：民俗信仰僅供參考，請勿過度迷信！