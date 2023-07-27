這篇文章有點難下筆，我很擔心不知哪些話語又會讓蛋蛋的姐姐看了傷心難過，但蛋蛋姐姐說：「沒關係，我希望你寫，我想讓更多人知道蛋蛋來到這個世界上的痕跡！」的確，一起生活十年的貴賓狗，發現淋巴癌後，很快，兩個月就走了，讓姐姐一直心存虧欠，覺得沒有及早發現，發現後又似乎太晚就醫，在溝通前姐姐就很掙扎，唯恐聽到什麼不敢聽的話。

剛離世不到一個月的蛋蛋又何嘗不是，牠也在猶豫要不要來，心情該不該讓姐姐知道，「姐姐如果聽了不開心了，該怎麼辦？」比起「太晚發現、太晚就醫」這些姐姐想要表達歉意的問題，更讓蛋蛋在意的是姐姐的心情。

姐姐在蛋蛋走後的1、2個禮拜左右，就又帶回一隻馬爾泰迪作伴，內心又很掙扎怕蛋蛋會介意，「失去蛋蛋，我太痛苦了，我覺得我需要一隻新狗狗」姐姐說。

蛋蛋沒有責怪或怨言，只是用撒嬌的方式表達牠的不解：「為什麼要那麼快？蛋蛋不是姐姐最愛的小王子嗎？姐姐變心了嗎？現在是換那個小傢伙要取代蛋蛋了嗎？」

我可以感受到，蛋蛋從震驚到接受的速度其實很快，因為牠很努力花時間消化並接受姐姐的決定，「蛋蛋走後，姐姐的心生病了嗎？新的小傢伙可以像藥一樣讓姐姐好起來嗎？」、「如果可以，蛋蛋就不能自私，蛋蛋願意接受姐姐愛牠、疼牠，但專屬於蛋蛋的愛，不能給牠哦」。

姐姐在聽的過程，沒有表現太多情緒，反而有點笑笑的問：「這是蛋蛋說的嗎？太可愛了」。後來姐姐又問：「蛋蛋願意再回來嗎？」蛋蛋再次撒嬌：「回去還有我的位置嗎？」說完，我腦海中隨即閃過一個畫面，一隻看似馬爾濟斯的小白狗從奈何橋上飛奔過去，我問蛋蛋這是什麼意思？牠說：「原來姐姐是喜歡這一款的，我想變成這種狗狗趕快回去，在姐姐愛上那個小傢伙以前」。

姐姐急忙解釋，她之所以不想再養貴賓，是因為不希望獨一無二的蛋蛋被拿來比較，並不是姐姐不喜歡蛋蛋這一款，並保證一定會留一個位置給牠。對於蛋蛋還想變成狗狗，姐姐倒是更希望牠能變成自己的小孩回來，但蛋蛋對於這個問題則是有點困惑：「蛋蛋看姐姐從小孩變大人，姐姐想要變成蛋蛋的媽媽哦，有點奇怪耶 」、「但是只要能回到姐姐身邊，變什麼都可以啦！能不能成功我不知道，但蛋蛋會很努力爭取進入姐姐的肚子裡」。

「那蛋蛋你有回來過嗎？」當姐姐這麼問時，蛋蛋鬆口說：「其實我一直逗留在姐姐旁邊，還努力製造各種跡象讓姐姐發現，直到看到姐姐帶那個小傢伙回來後，蛋蛋知道回不去了，才甘願跟著光離開」、「蛋蛋還是會回去呀，但不會再讓姐姐發現，因為就像姐姐有那小傢伙了一樣，蛋蛋也有自己的路要走啊」。

我感受到的是蛋蛋認清現實後的體貼，但姐姐認為這代表以後蛋蛋回來過的證據，包括蛋蛋的味道、磨爪的聲音都將不見，姐姐惋惜地問了一句「為什麼？」、「姐姐很想你，蛋蛋知道嗎？你有聽到姐姐每天跟你說的話嗎？」蛋蛋此時用了一個很妙的比喻：「姐姐就假想蛋蛋現在只是住到隔壁去了，當然都還聽得到啊，只是隔壁有點距離，不一定每句話都聽得很清楚，請姐姐要一直講，不要放棄，這樣蛋蛋才會知道，我還活在你心裡，這對蛋蛋很重要。」

我以為姐姐都懂蛋蛋的心意了，沒想到溝通結束後，我問了姐姐：「應該沒有你擔心的那些話出現吧？」姐姐才回應我：「我覺得自己好像做錯了選擇，我以為新的狗狗可以讓我好過一點，我以為蛋蛋可以接受，因為我有事先擲茭問過牠了，沒想到蛋蛋那麼介意」、「牠一直覺得我不要牠了，聽了蠻難過的」。

難道是我這中間傳遞的人造成姐姐的誤會嗎？因為我從頭到尾都沒有感受到蛋蛋覺得姐姐不要牠了，我感受到的是蛋蛋因為愛，願意對家裡有新狗狗這件事很快的釋懷，就算有需要消化的情緒，牠也願意自己學著面對跟接受，對於新狗狗的羨慕跟忌妒，那也只是對姐姐的撒嬌，但姐姐似乎有不同的解讀。

溝通師沒有資格否定主人的感受，只是我也很難過，蛋蛋明明不想讓姐姐傷心，是那麼努力快速的調整自己的心態，結果姐姐溝通完還是難過，這樣會不會辜負了蛋蛋的美意？