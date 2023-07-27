古代壁畫能體現當時的社會，考古學家先前挖掘唐朝墓葬，發現壁畫上的男性通常都有繫腰帶，當時腰帶不只為了裝飾，還有許多實用功能。大陸考古學家提到，隋唐墓葬壁畫出土很多腰帶文物，可見在當時相當流行，上面還會掛滿隨身物品。

大陸節目《中國•考古》介紹，古代壁畫上的男性通常都會繫腰帶，腰帶在當時稱為「蹀躞帶」（音同跌謝），經常出現於隋唐墓葬壁畫，在墓主人貼身物品中也很常見，顯示蹀躞帶在當時已非常流行，但它不僅僅是裝飾品，同時還具備收納功能。

陝西咸陽洪瀆原墓葬群考古負責人李明表示，他們在墓室發現一組北周銀帶銙（音同垮）蹀躞帶，帶子部分屬於皮質，由於時間太久，所以早已腐朽，皮帶上只留下銀製配件，用於收納私人物品，例如小型的削刀、打火石或是裝錢的袋子。

而蹀躞帶流行於北朝、隋唐時期，屬於功能型腰帶，一般是皮質或玉質製作而成，上面會掛著垂掛式的金銀薄片做裝飾，具有收納功能。此外玉帶的底色還能體現出官階，根據兩唐書記載，玉帶底色為紫色屬最高等級，整條玉帶由十三塊組成。