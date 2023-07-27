大陸浙江一名女大生出生3個月時，家庭就遭遇重大變故，爸爸車禍不幸離世，傷心過度的媽媽雙耳失聰，因為感受到家庭的困境，懂事的她自幼獨立，沒想到讀大學時每個月都會收到一筆1000人民幣（約新台幣4375元）的神祕捐款，4年來從不間斷，直到日前才發現這筆錢竟是出自高中好友的父親，讓她感動不已。

根據《錢江晚報》報導，家住海寧市許村鎮翁埠村的吳玉其，出生僅3個月就喪父，媽媽也雙耳失聰，不過懂事的她並沒有因為重大變故而怨天尤人，反而相當獨立，課業成績優異，2019年錄取蘭州大學電子系。不過最讓她感到詫異的是，自入學開始，每個月帳戶都會收到一筆1000人民幣（約新台幣4375元）的善款，一直到今年6月畢業。

吳玉其表示，想找到這位不願具名的善心人士，但除了匯款人姓名，其餘資訊一無所知，好在輾轉求助才發現，這位資助自己長達4年的好心人，竟然是高中同班好友張鴻敏的父親張少民，讓她又驚又喜。對方在妻女的支持下，每個月匯1000人民幣給吳玉其當作生活費，為了不讓吳玉其有壓力，才會低調處理。

最近吳玉其在媽媽陪同下見到了張少民，不僅遞上手寫感謝信，還向他報告4年來的學習狀況，除了拿到優異成績，也參加多項科目競賽以及得到獎學金，並且保送復旦大學生物醫學工程系研究所。張少民也特別囑咐吳玉其，讀研究所期間若有經濟困難，一定要找他。