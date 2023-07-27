不少人面試時為了讓履歷更好看，會加上個人的專長或擅長軟體，頂多稍作一些美化。大陸一名網友提到，近日他的朋友面試銀行實習職位，他在履歷上寫自己精通各種軟體，因此成功錄取，但實際上他什麼都不會，讓原PO相當震驚。

大陸一名網友在社群平台「小紅書」提到，他的朋友面試銀行的實習職位，而且順利錄取，近日他詢問對方工作狀況，朋友則坦言，當初他在履歷上寫會SQL（結構化查詢語言）、Power BI（資料視覺化工具）及審計軟體等，但他其實都不會，如今只能從頭學起。

原PO聽完非常震驚，困惑表示「面試是怎麼過的啊？真的可以在履歷寫自己不會的東西嗎」。不少網友回應，「可以啊！又不是學歷造假」、「這就是看你敢不敢，進去後靠個人努力了」、「這個很正常，一般叫學歷包裝，獵頭常這樣做」。

還有人提到，雖然履歷包裝的很美，但進去後容易被抓包，「我是學數據庫的，學的就是上述的軟體，Power BI相對簡單，但是SQL一實戰就會露餡，因為它要連其他代碼和程序，正常情況下不會獨立出現。無論如何，還是祝這位同學快點亡羊補牢」。