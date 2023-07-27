古代封建社會，中原地區因為地理位置優越，建立了強大的政權，周邊小國為了求和，會主動請求成為附屬國，除了派遣使者前往中原朝拜和進貢，甚至就連國名也需要中原皇帝來賜名，以期得到承認。過去就有一個名叫「安南」的小國，想在國名上做文章，取名為「南越」，結果惹得嘉慶皇帝不高興，下令將國名首尾顛倒，之後沿用至今。

根據《新浪網》報導，越南在古代有多個國號，一般在史書中多以「安南」或「交趾」稱之。嘉慶皇帝即位後，安南局勢一度動盪不安，直到嘉慶七年（1802年），出身廣南阮主家的阮福映奪權，建立阮朝，為了得到天朝皇帝的認可，除了請求冊封之外，還提出將國名「安南」改為「南越」。

沒想到嘉慶皇帝一聽大怒，因為「南越」之名，包羅甚廣，考查前史，就連如今的廣東、廣西地界等都包括在內。嘉慶認為，即便阮福映拿下安南政權，也不過是交趾故地，竟敢稱為南越，很可能是想魚目混珠，以便日後藉機侵占中原土地，於是斷然拒絕。

嘉慶皇帝除了讓軍機處小心提防之外，還氣得要安南使者將「南越」首尾顛倒。由於當時身為宗主國的清朝，說話很有份量，於是「越南」就成了阮朝的新國名，並且沿用至今。