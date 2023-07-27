印度一名女子愛上隔壁村的男子，怎料兩村人水火不容，她為了能與愛人約會，於是每天切斷全村的電源，村民對於斷電問題非常困擾，還導致村裡多出好幾起竊盜案，村民於是合力尋找原因，抓到約會中的小情侶，讓眾人看了非常傻眼。

根據《今日印度》報導，印度比哈爾邦（Bihār）貝蒂亞村（Bettiah）近日頻頻出現停電問題，村裡也因此多了好幾起竊盜案，村民向電力公司投訴，但都沒有改善，於是村民決定自己找出原因，才發現是村裡一名女子庫瑪麗（Priti Kumari）搞得鬼。

原來庫瑪麗愛上隔壁村的拉吉庫馬爾（Rajkumar），但兩座村莊關係不好，庫瑪麗不敢公開兩人戀情，於是決定晚上切斷電源，摸黑跑到隔壁村見情人，村民逮到兩人在約會，氣得圍毆拉吉庫馬爾，庫瑪麗則擋在男友面前，試圖阻止村民。

拉吉庫馬爾被打後，嚥不下這一口氣，還召集朋友回貝蒂亞村報復，導致兩村關係一度更加緊張，兩人故事宛如莎士比亞的著作《羅密歐與茱麗葉》。所幸兩村村民為了解決問題，經過討論後，決定讓拉吉庫馬爾和庫瑪麗結婚，避免村子再發生「停電」問題，情侶倆才得以修成正果。