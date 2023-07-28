公車司機大多為男性，若出現年輕女司機，通常都會讓人眼睛為之一亮。香港一名乘客近日搭公車時，遇到一名正妹司機，雖然對方戴著口罩，但側面看起來清新脫俗，在網路上引發討論，不少人更直呼戀愛了。

香港網友近日在連登討論區以「竟然有年輕正妹駕駛公車！」為題PO文，照片中一名女司機紮著馬尾，聚精會神地看著乘客上車付款，她的皮膚相當白皙，年齡目測僅2、30歲左右，雖然戴著白色口罩，但模樣看起來很清純，讓不少網友淪陷，直呼她是女神。

但也有網友認為，女司機是否為正妹，還待脫下口罩鑑定，不過女司機開公車確實很厲害，另外還有網友從相片中的背景，成功找到她駕駛的公車路線，紛紛爆料曾搭過這名正妹司機開的車，行駛路線來往香港島東區柴灣至中環，但不少人則認為，不應公開路線訊息，以免有人打擾司機工作。

除了香港有正妹司機外，其實台灣也有，一名暱稱為「艾嫚妮」的女司機曾在在抖音分享駕駛公車的影片，只見她開車相當熟練，就算開山路也難不倒她，工作時眼神專注，顛覆眾人對公車司機的印象，她目前僅26歲，曾經是一名護理師，最後轉職改開公車，讓人看了非常佩服。