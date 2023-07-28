Christina Biery was walking in Port Aransas, Texas when she came upon a group of sea stars. One was bigger than the rest.



https://t.co/vudzwIHVgr — IthacaJournal (@ithacajournal) July 19, 2023

美國一名女子近日前往海邊散步時，發現有許多海星因為風浪太大，被海水沖上岸，其中有隻海星體型比她的臉還大，數不清的管足在岸上爬行，罕見奇景把她給嚇壞了，但為了拯救海星性命，她還是硬著頭皮將海星送回海中。

根據《The Dodo》報導，克里斯蒂娜·比瑞（Christina Biery）日前沿著德克薩斯州的阿蘭瑟斯港（Aransas）散步，不過卻被眼前的景象嚇壞了，只見許多海星因為風浪太大被沖到岸上，她立即將其一一撿起並送回海中。然而撿到一半，比瑞突然看見體型比自己的臉還要大的海星，尤其是身上數不清的管足不斷在沙灘上爬行，模樣相當驚人。

儘管比瑞內心十分畏懼，但還是硬著頭皮努力撿起海星，事後更餘悸猶存表示，「這隻海星光是身體正中央的部分就有我手掌大，將其撿起時，牠的腿還懸在空中」。由於最近港邊經常颳大風，很可能就是巨大海星被沖上岸的原因。

事實上，海星如果離開海水太久的話，會逐漸脫水窒息，一旦溫度太高也可能發生斷肢，狀況嚴重時亦會死亡。