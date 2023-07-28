美國佛州是知名度假勝地，但也因地理位置，成為毒品轉運站，不少毒梟採用「空中投遞」方式運毒，有時為躲避緝毒局，會將毒品倒入海中，導致鯊魚誤食。生物學家日前在佛羅里達礁島群進行觀察，發現許多鯊魚出現詭異行為，認為可能是誤食毒品所致。

根據《衛報》報導，許多毒梟為了躲避緝毒局，會將毒品倒入佛州附近海域，雖然古柯鹼溶解度高，但只要包裝被拆開後，藥物就會進入海中，海洋生物學家赫德（Tom Hird）提到，鯊魚只能用嘴辨別東西，一旦發現海中出現不明物，牠們就會用「嚐」的方式去了解，造成誤食毒品的可能性極大。

赫德在佛羅里達礁島群進行觀察，發現大量鯊魚出現奇怪行為，例如雙髻鯊（hammerhead）看到人類時，通常都會馬上游走，近日卻出現游向潛水員的現象，而且身體很不穩，另外還有一隻鉛灰真鯊（sandbar shark）在繞圈游動，牠似乎誤以為前面有一個物體。

赫德提到，為了測試鯊魚看到毒品的反應，他製作類似毒品包裝的誘餌包，拋進投入點同時，還丟入鯊魚最愛的獵物「假天鵝」，未料鯊魚竟選擇誘餌包，此外誘餌包內還放有高濃度魚粉，可使鯊魚變興奮，「效果就像貓吃了貓薄荷，會點燃牠們的大腦，真的很瘋狂」，此實驗也顯示毒品包掉入海是常態，懷疑鯊魚已對毒品上癮，但目前只是初步實驗，要確認鯊魚究竟吸入多少量，尚待詳細血液分析。

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