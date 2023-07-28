大陸安徽近日網路上瘋傳一段男女拜堂的影片，不過由於兩人是經由旁人強按著頭，才完成拜堂儀式，因而引發外界關注。對此，一名知情人士透露，新人皆為19歲，男方患有中度精神障礙，女方則是中度智力障礙。

根據網路上瘋傳的影片可見，安徽亳州一對新人正在舉行拜堂儀式，只見男方頭戴紅帽、身披紅綢，上身還別著寫有「新郎」的胸花；女方則未穿婚服，僅穿著粉紅上衣，手裡拿著捧花。不過相較於圍觀群眾的興高采烈，兩人神情顯得不知所措，無論是拜天地、夫妻對拜等環節都是由旁人按著頭協助完成儀式。

影片曝光後隨即引起外界熱議，不少人關心這場婚禮是否出於自願，「兩人都需要別人照顧，怎麼互相照顧？」、「他們看上去甚至不知道自己到底在幹嘛」。對此，有知情人士透露，這對新人皆為19歲，男方患有中度精神障礙，女方則是中度智力障礙，均享有法律規定的相應救助，「雙方家庭考慮到具體情況，試圖讓二人結合，能互相有個照顧，並不存在買賣婚姻」。

當地官員表示，已關注到此事，正在進一步了解中，至於當事男女則還未辦理結婚登記。不過律師張燕分析認為，兩人均屬較為嚴重的殘疾等級，不符合登記結婚的條件，婚姻很可能會被直接認定無效。