大陸浙江一名男子在網路上看見有人說，燈泡塞在嘴巴裡會拿不出來，他一時好奇便親自實測，沒想到結果真的無法取出，自覺丟臉的他只好蒙住臉，趕緊前往消防隊求救，所幸經送醫後已成功取出。

綜合陸媒報導，浙江省寧波市一名男子25日用衣物蒙住口鼻，焦急前往消防隊求助，但他只是不斷用手比劃，一句話也不說，直到掀開衣物，消防員才發現他雙頰鼓脹，仔細一看竟是嘴裡塞了一顆燈泡。

消防員見狀，一邊安撫男子情緒，一邊仔細觀察，確認燈泡是玻璃材質後，擔心一旦碎在嘴巴裡會傷及男子口腔，於是便將其送往附近醫院，好在醫護人員撐開男子的嘴巴後，小心翼翼將燈泡完好無損地取出，大家才鬆一口氣。對此，男子坦承因為不相信網路上說燈泡塞嘴裡會拿不出來，所以就好奇實測，沒想到還真的卡住了，讓他悔不當初。

事實上，大陸過去也曾流行過「燈泡棒棒糖」，依照燈泡的模樣以1：1大小製作，號稱是「吃得進去，拿不出來」的神奇糖果，有網友出於好奇嘗試，竟卡在嘴裡長達45分鐘，讓他崩潰表示，「期間要不停地吸口水加快糖的表面融化，然後使勁拉出來。塞進去的那一瞬間，任何企圖拔出來的辦法都是徒勞，出生到現在第一次體驗到了什麼叫絕望」。

對此，北京市首都兒科研究所的侯姓醫師解釋，人在用力張嘴的時候，舌頭會向後部抵，整個口腔也會向後收縮，放進去的燈泡會撐大口腔，壓迫舌頭，顳下頜關節也會隨之往前滑，而當嘴裡有了燈泡以後，就會阻礙顳下頜關節前滑，使張開度受限，張嘴的動作也無法做到最大，所以把燈泡完整放進口中對一般成人而言是沒問題的，但想要完整取出來的難度很大。此外，燈泡如果占滿口腔，會造成呼吸道阻塞，影響吞嚥、正常呼吸，甚至還有窒息危險，而且即使等到糖果正常融化，長時間保持一個動作，也會給關節帶來損傷。

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