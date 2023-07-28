動物有時就像人類一樣，看到新生兒也會開心。日本多摩動物園一隻母長頸鹿近日分娩，順利生下一隻幼崽，豈料其它長頸鹿得知後，不分男女老少，都圍在產房外搶看寶寶，牠們全都靜止不動，朝著房內看去，讓飼養員直呼太可愛。

日本多摩動物園一隻長頸鹿媽媽「尤莉亞」（ユリア）順利懷孕，並於近日產下寶寶，經過媽媽細心照料，如今長得頭好壯壯，園方還曬出一張幕後照片，當時尤莉亞在產房生產時，其它8隻長頸鹿紛紛圍了過來，待在產房外查看，似乎很期待新成員的到來。

園方表示，尤莉亞在預產期前1個月左右，就被從群體中隔離出來，帶至產房等待生產，而尤莉亞並非新手媽媽，在此之前已生了6子，牠很快就將孩子生了出來，小長頸鹿取名為「尤諾」（ユウノ），當飼養員進產房查看時，尤諾已經能站立和喝奶。

園方提到，尤莉亞生完孩子第二天，他們就打開產房的門，讓牠帶著尤諾與同伴互動，起初尤諾還很害羞，緊跟在母親身邊，習慣後牠就自己去玩了，好像對任何事都充滿好奇。貼文累積5萬人按讚，不少網友表示「牠們的模樣好像在說『孩子出生了嗎』、『是男生還是女孩？』」、「長頸鹿真的很有靈性」。