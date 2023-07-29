美國洛杉磯一名男子坦克（Tank）因為罹患罕見疾病，天生擁有兩個生殖器，不過這讓他很驕傲，坦言用過的人都說讚，甚至因此被邀約拍攝AV，但因為實在太不方便，所以最終決定動手術切除其中一個生殖器。

《紐約郵報》（New York Post）報導，坦克因為基因異常，罹患「雙陰莖症」（Diphallia），天生就擁有兩個生殖器，而據美國國家衛生院（National Institutes of Health）指出，這種症狀十分罕見，全美罹患該病症的人不到1000人。

坦克透露，自己12歲時因過失殺人被判入獄，直到24歲出獄後才開始善用自己的性器官，和不同女性發生親密關係。坦克驕傲表示，每次與伴侶約會時，都會事先告知有兩個生殖器，但全被當作玩笑話，直到關上房門後才相信，並且讚不絕口；之前曾有一任女友甚至沉迷到邀他一起拍攝AV，希望能靠坦克的「特殊構造」賺錢。

不過坦克也提到，雖然有些床伴很享受他的特殊構造，但對大部分伴侶來說，兩個生殖器在發生性關係時很不方便，加上雙陰莖會伴隨腎臟、脊椎等疾病，因此最後決定動手術切除其中一個生殖器。