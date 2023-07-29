美國猶他州一名女子在抖音透露，母親希望她與妹妹在結婚前，可以多認識對象，更開出獎勵方式，只要與100名不同男性約會，她們就能拿到500美元（約新台幣1.5萬元）獎金，沒想到女子的妹妹真的達成目標，還秀出整排男性名單。

根據《每日郵報》報導，卡洛琳（Alyse Carolyn）近日在抖音（TikTok）提到，媽媽希望她和妹妹結婚前能多認識人，她的妹妹聽了建議後，真的與100名不同男性約會，最近達成目標後，媽媽還買了蛋糕慶祝，更給了她500美元（約新台幣1.5萬元）獎勵金。

卡洛琳還在影片中，秀出妹妹的記事本，裡面列出1到100號男人的名字，似乎證實她並未說謊，影片曝光後，累積760萬觀看次數，但有些人認為不妥，「和100個男人約過會，以後誰敢娶她？」、「這種速食戀愛關係，對人生真的有幫助嗎」。

也有人認為，約會不一定會發生關係，拓展交友圈很不錯，「作法有點極端，我認為多認識人是好事，我都告訴女兒，婚前至少要談過5場戀愛，而且要認真看待，約會至少6個月，才知道哪種人適合自己」、「結婚前多和人約會，才能知道自己想要什麼，就像工作要多嘗試，買車前也會先試車，又不是約會100人，每個都會發生關係」。