美國俄勒岡州一名3寶媽伊莉莎白（Elisabeth Anderson-Sierra）因為罹患罕見疾病，每天能分泌逾5.6公升的母乳，儘管對生活造成諸多不便，但她將其視為上天的禮物，9年來持續將母乳捐贈給有需要的新生兒，至今已貢獻多達1600公升，創下金氏世界紀錄。

綜合外媒報導，現年35歲的伊莉莎白在2014年大女兒出生3個月後被診斷出罹患「泌乳過多綜合症」（Hyperlactation Syndrome），每天能分泌逾5.6公升的母乳，這才終於解釋了為何提早在孕期14周就開始泌乳，正常是16至22周之間。

對此，醫師表示可以透過服用藥物，減少泌乳激素分泌，但可能導致無法為孩子提供充足的母乳，最終伊莉莎白決定捨棄藥物，靠密切監測、醫療護理及檢測來確保身體健康。也因為泌乳量驚人，她每天使用吸乳器的時間長達5小時，坦言「泌乳其實比懷孕更不舒服」，為了不浪費奶水，她除了將母乳分送給當地需要的產後媽媽，也將剩餘的大量母乳捐贈給位在加州的一間大型母乳銀行。

伊莉莎白如今已經是3個孩子的媽媽，過去9年來向全美各地捐贈至少1600公升的母乳，相當於800瓶2公升可樂的奶水量，打破金氏世界紀錄，成為世界上捐贈母乳量最多的人。雖然她對此感到無比自豪，孩子們也養得白白胖胖的，但日復一日的哺乳及吸乳過程給她帶來了不小壓力，也因為要擠奶幾乎足不出戶，現在正考慮在7個月大的么子班傑明斷奶後，接受雙乳切除手術。