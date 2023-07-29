不少求職者面試時，回答問題都比較官方，就是為了給面試官留下好印象。國外一名網友近日提到，他有次到一間公司面試，未料面試官問他「為何想要這份工作」，他誠實回答是為了錢，沒想到面試秒結束，讓他很困惑並PO文分享經歷，在網路上引發討論。

一名網友在知名論壇Reddit提到，幾年前他在求職網站上填寫履歷，隨後被一間公司相中，該公司人資部狂打電話給他約面試時間，雖然這並不是他夢想工作，但還是答應去面試看看，一開始面試都相當順利，直到面試官問到「你為何想要這份工作」，一切就變調了。

原PO提到，他當時並未對這份工作抱期望，便誠實回答「有工作才能生活，支付我的帳單」，未料面試官聽完後，馬上結束面試，讓原PO非常困惑，於是發文詢問「為何面試官都喜歡問這種問題，聽到阿諛奉承的回答會比較開心嗎？說出實話就覺得被冒犯？他真的認為，大家去工作就是為了成長，為了找到生活目標」。

貼文曝光後，不少網友表示，「每次面試我都在胡說八道，工作其實就是為了生活啊」、「我曾回答『我習慣這種養活自己的方式』，結果就錄取了」、「你很有骨氣，但老闆最怕的就是這種人」、「他們想要的是對這份工作充滿熱情的人，才會比較願意努力」。