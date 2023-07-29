浙江一名50多歲男子近日起床後喝了2口藥酒，沒想到卻突然出現幻聽幻視的情況，緊急送醫後還不斷喊著「牆壁會飛」，醫生一看到藥酒就猜測很可能是「曼陀羅」中毒，並且進一步驗出相關毒性成份，好在男子喝的量不多，經治療後已出院休養。

綜合陸媒報導，浙江一名50多歲男子平日早上有小酌的習慣，9日起床後發現酒喝完了，無意間看見角落有一瓶藥酒，便喝了約20毫升，沒想到不久後就出現口乾舌燥、心悸、看不清的症狀，問了家人後才知道是鄰居很久以前送來要治療關節痛的外用藥酒。

隨著男子的症狀越來越嚴重，家人立即將他送往浙江大學醫學院附屬第一醫院急診科，到院時他開始語無倫次，一下哭一下笑，甚至光著腳在急診室跑來跑去，嘴上不停喊著「牆壁會飛」、「天花板上有小人」等語。

對此，急診科主任醫師陸遠強表示，看到男子喝的藥酒後就猜測是「曼陀羅」中毒，立即安排洗胃，並檢驗藥酒成分，果然驗出東莨菪鹼、阿托品等具神經毒性的生物鹼，確定是典型的曼陀羅中毒。好在男子只喝了兩口，經搶救後已出院休養。

中藥房主任馬成堅說，曼陀羅毒性、藥性兼具，臨床上用得好的話，療效顯著；用不好則適得其反。尤其是坊間有偏方是用曼陀羅果實泡藥酒、乾花泡水、曼陀羅籽治脫肛，這些都不可取，甚至會造成中毒。

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