大陸陝西省西安市有一座「西安城牆」，建造於明朝初年，1950年代考古學家在城牆南側「含光門」底下，發現隋唐時期的排水設施，裡面有許多根鐵欄杆，而且都設計成菱形而非圓形，考古學家表示，菱形能讓水流更通暢，還可以防被人破壞。

大陸陝西省西安市的「西安城牆」建於明朝初年，設於唐長安城皇城的基礎上，是大陸現存最完整的古城牆之一，直到1950年代，考古學家在城牆南側發現城門「含光門」，距今1400多年，底下有能讓水流經過的涵洞，才知道此為隋唐時期的排水設施。

含光門博物館研究員王肅提到，涵洞內的暗渠通往內城，其擁有國家機密，為了防止敵人入侵，因此每隔20多公尺設一個鐵柵欄，有趣的是，鐵欄杆都被設計成菱形，主要是菱形對水受力面較小，便於水流通暢，另外就是防止敵人入侵，人想破壞時難以使力，若設計成方形，就能容易搬動，菱形則不好出力。

根據史料記載，隋唐長安城水利設施規劃佳，將數條大渠引入內城，城中還有多條支渠與水溝，與大渠形成一套完善的排水系統，雖然含光門的過水涵洞很小，但年代明確且結構清楚，是非常難得的遺存，有利於專家了解隋唐都城的排水設施與設計細節。