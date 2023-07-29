不少長輩喜歡將錢放在家裡，覺得比較有安全感，但小心可能被蟲蛀光。馬來西亞一名阿嬤想到麥加朝聖，於是一直省吃儉用，並將存下來的錢放在家中紙盒，金額多達近20萬，未料近日她打開來看時，發現鈔票竟被白蟻咬爛，全部變成廢紙。

綜合外媒報導，馬來西亞一名網友凱魯（Khairul Azhar）在臉書提到，她的阿嬤計畫2024年到麥加朝聖，因此省吃儉用存下3萬令吉（約新台幣20萬元），但她並未拿到銀行存起來，而是放在家中的紙製鞋盒，豈料近日拿出來查看，才驚覺大事不妙。

阿嬤放在紙盒裡的現鈔，全被白蟻蛀成廢紙，剩餘的部分也被啃成葉子狀，完全看不出鈔票原貌，凱魯隨即將被啃剩的紙鈔，拿到國家銀行做更換，但其他無法辨認的現鈔已無法挽救，凱魯提到，這或許是一個警示，提醒阿嬤不要去麥加。

凱魯將此事分享至網路，並提醒大家別在家裡存放太多現鈔，不少網友表示同情，但認為現鈔被白蟻蛀光，並非放在哪裡，而是該如何存放，還有人建議阿嬤，應該把錢換成黃金，比較能保值，也不容易損毀。