許多人因為信仰，不吃特定肉類，像是回族不吃豬肉、佛教徒也會避開牛肉，然而除此之外，無論是天上飛的、地上跑的、水裡游的，幾乎都成了餐桌上的佳餚，古人甚至喜歡吃狗肉、猴腦等野味，唯獨「貓肉」卻少有人提及，事實上，明代著名醫藥學家李時珍就曾在《本草綱目》給出答案。

根據《搜狐網》報導，有關貓的最早記載可以追溯到《詩經》、《禮記》等先秦文獻，最原始的貓咪品種就是貍花貓，而從歷史上著名的「貍貓換太子」故事中，可以看出，宋朝時貓咪早已進入尋常百姓家了。至於為何自古以來，吃狗肉的記載始終都能看到，唯獨貓肉的說法卻很少，背後原因主要有3點。

首先是貓肉在醫書記載，具有補氣、通經絡、散淤結等功效，雖然藥用效果不錯，但在古代一直都被視為邪惡的化身，認為貓會招陰，尤其是停放著屍體的棺槨，絕對不能讓貓靠近，否則棺槨中的屍體就會詐屍。台灣也有「死貓吊樹頭」的俗諺，這是因為人們普遍相信，若將貓屍埋在土壤裡，經過雨水浸潤、陽光曝曬後，就會變成貓妖騷擾人類，才要吊在樹頭將其風乾。雖說各地風俗略有差異，但從貓咪通靈、招陰的角度來看，人們自然也會產生敬畏，不敢吃貓肉。

其次是許多人被貓咪的軟萌外型給擄獲，不僅把貓咪當作寵物豢養，還對其溺愛有佳，自然不忍心傷害牠；而一般尋常人家又會考慮到貓咪抓老鼠有功，除非到了山窮水盡、走投無路的情況，否則也不會打貓肉的主意。

最後是有人曾嘗試吃貓肉，但不好吃，明代李時珍就在《本草綱目》裡明確記載，指出貓肉的肉質偏硬，咀嚼後只剩下酸澀的味道，讓人難以下嚥，所以不適合作為食物。