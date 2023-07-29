巴拿馬一名女子近日分享超自然生物影片，畫面中的動物毛髮參差不齊，前肢撐在地上一動也不動，讓人看了不寒而慄，豈料下一秒真相大白，牠其實是一隻黑狗，剛好背對著鏡頭，產生視覺錯覺，在網路上引發討論，影片更是累積2600萬觀看次數。

一名女網友布倫德（Brend）近日在抖音（Tiktok）分享詭異畫面，只見沙灘上出現一隻黑色生物，全身毛髮捲曲且雜亂，前肢撐在地上後定格，頂部還有稀疏的毛髮，隨後鏡頭拉近才發現，牠其實是布倫德飼養的黑狗羅莉塔（Lolita）。

畫面中可見，羅莉塔當時背對著鏡頭，屁股翹得非常高，露出牠的尾巴，由於角度的關係，才誤以為是牠的頭，而撐在地上的前肢其實是後腿。2600萬名網友全看錯，紛紛表示「我以為是惡魔」、「看起來像被詛咒的美人魚」、「乍看還以為是海藻怪物」、「幸好鏡頭有拉近，差點相信世上有海怪了」。

無獨有偶，日本先前也曾出現類似趣事，一名飼主某天上完廁所走到客廳，發現窗簾上竟停了一隻「巨蟬」，嚇得他直呼差點跌坐在地，但仔細看才發現，巨蟬其實是他的寵物貓頭鷹，正好伸展翅膀並站在桿子上，從背後看像放大10倍的飛蛾或蟬。