美國一名女子中了彩券頭獎，得到130萬美元（約新台幣4000萬）獎金，不過她並沒有把這個好消息告訴結婚25年的丈夫，反而在11天後提出離婚，被蒙在鼓裡的丈夫直到2年後才驚覺真相，一氣之下將前妻告上法院，最終法官判定女子必須花20年的時間將獎金分期支付給前夫。

根據《UNILAD》報導，美國加州一名女子丹妮絲（Denise Rossi）買的彩券中了頭獎，贏得130萬美元（約新台幣4000萬）獎金，她並沒有將這個好消息告訴丈夫湯瑪斯（Thomas Rossi），反而在11天後提出要和已經結婚25年的丈夫離婚，直到2年後，支付獎金的公司誤將信件寄給湯瑪斯，他才終於得知丹妮絲隱瞞的事實。

湯瑪斯感到震驚不已，一氣之下將丹妮絲告上法院，案件審理過程中，丹妮絲辯稱不希望丈夫拿走「她的獎金」，所以才在離婚時選擇隱瞞，不過法院最終認定她違反有關披露資產和資金的法律，並且存在欺詐或惡意行為，因此判定她必須每年支付6萬6800美元（約新台幣203萬），共計20年。

丹妮絲的律師受訪表示，這個裁決非常具有懲罰性，並指出如果丹妮絲當初有向丈夫透露中獎的事情，她或許還能幫忙保留部分獎金，「我本來可以成功辯稱這是她的專有財產，或做一些討論進行調整，但法官生氣了，把一切都交給湯瑪斯了。」