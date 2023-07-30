以色列一名77歲老翁卡隆（Nissim Kahlon），過去在當地一處海灘的懸崖壁上，一點一滴手工打造自己的小屋，沒想到50年過去了，現如今以色列環境保護部基於安全原因，對他發布驅逐令。不過卡隆堅持住在一手打造的小屋，抵死不搬。

綜合外媒報導，出身自貧困家庭的卡隆在20多歲時離家，獨自在外生活，當時他就在荷茲利亞海灘沿岸，搭了簡易帳篷，後來更突發奇想，乾脆在海灘旁的砂岩懸崖上挖掘並建造一個洞穴。隨著時間的推移，他對洞穴進行了擴建，增蓋了更多的房間，用的全是從海灘和回收箱內收集的木材、石頭、金屬和陶瓷等材料，並且一住就是50年。

沒想到卡隆近日卻收到以色列環境保護部及土地管理局的驅逐通知，指出卡隆所住的懸崖小屋屬於非法建築，且經過多次調查評估，發現該處汙染狀況加劇，更重要的是，過去50年來，卡隆對砂岩懸崖造成嚴重破壞，危及公共安全。

對此，卡隆喊冤表示，早在1974年就收到當局的拆除令，但一直都沒有人執行，10幾年前政府還將電網安裝近他家，等於默許了他的存在，現如今卻突然下達了驅逐令，讓他十分錯愕，也堅稱抵死不搬，「我不會離開這裡，我已經準備好讓他們把我埋在這裡了…我無處可去，我沒有其他家」。