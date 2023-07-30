Video: Indian Rock Python Rescued From 13th Floor Of A Tower In Mumbai https://t.co/CggDVtwAfI pic.twitter.com/BIPDgy3Rhr — NDTV News feed (@ndtvfeed) July 27, 2023

印度孟買近日出現罕見一幕，原本應該棲息在叢林裡的巨蟒，突然衝上13層樓高的工地露臺，還受困在水泥裡動彈不得，讓當地居民十分錯愕，搞不懂這條大蟒蛇是如何爬到這麼高的大樓。對此，當地野生動物專家指出，該條巨蟒很可能因為原有的棲息地遭到大雨淹沒，才會尋找更高的地方避難。

綜合外媒報導，任職於孟買一家IT公司的動物愛好者蘇拉吉·薩哈（Soorraj Saha）表示，一條長120公分、比大腿還粗的印度岩蟒於當地時間25日，現身在馬哈拉施特拉邦（Ghatkopar west）一處13層樓高的工地露臺上，且受困在鋼筋之間未乾的水泥裡動彈不得，目擊者發現後立即通知國家林業部門前來救援。

對此，蘇拉吉欣慰表示，很高興因為保護野生動物的意識提高，人們知道傷害或殺害蛇類是違法的行為，所以第一時間發現這條受困的蟒蛇時，沒有進一步傷害牠。最終這條印度岩蟒也被安全救起，並移交林業部門進行專業保護。

野生動物專家也提到，孟買近來適逢雨季，蟒蛇或其他爬行動物的自然棲息地可能遭到淹沒，導致牠們不得不尋找更高的地方躲避，尤其印度岩蟒的攀爬能力極強，能夠在森林地區的樹林和岩石上穿梭。